Casarsa celebra con un fumetto la Giornata Mondiale del Turismo

Pordenonetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casarsa della Delizia celebra sabato 27 settembre la Giornata mondiale del Turismo con la prima parte del suo evento “Giro a Casarsa della Delizia” che con 20 diverse proposte fino a domenica 28 settembre metterà in luce le eccellenze del territorio e vedrà la presentazione del primo fumetto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

“Giro a Casarsa della Delizia”: due giorni di sport, cultura e gastronomia per il turismo sostenibile - Casarsa della Delizia celebra la Giornata mondiale del turismo con eventi culturali, sportivi ed enogastronomici e il debutto di un fumetto. Si legge su nordest24.it

