Casapulla blitz nel cantiere | scoperti 3 lavoratori in nero Scatta la sospensione e maxi multa
Controlli serrati dei Carabinieri sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio di martedì 23 settembre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di San Prisco, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Caserta, hanno ispezionato un cantiere edile in via Circumvallazione a Casapulla. Casapulla, blitz nel cantiere: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: casapulla - blitz
MONDRAGONE - Blitz ai Palazzi Azzurri, maxi-sequestro di droga e di sigarette: un arresto, in 12 nei guai per furto di corrente - facebook.com Vai su Facebook
Blitz antimafia nel cantiere ferroviario - I controlli sono scattati ieri mattina, su ordine del prefetto Paolo Ponta, in accordo con il ... Si legge su ilgiorno.it