Casapulla blitz nel cantiere | scoperti 3 lavoratori in nero Scatta la sospensione e maxi multa

25 set 2025

Controlli serrati dei Carabinieri sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio di martedì 23 settembre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di San Prisco, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Caserta, hanno ispezionato un cantiere edile in via Circumvallazione a Casapulla. Casapulla, blitz nel cantiere: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

