CasaPound attacca Tajani dopo il voto a favore dell' immunità di Ilaria Salis | Antifascista sei suo amico

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tajani antifascista, amico della Salis". CasaPound ha esposto uno striscione con queste parole per manifestare il disappunto del movimento neofascista nei confronti del voto della commissione Affari giuridici a favore dell'immunità parlamentare per l'eurodeputata Ilaria Salis (13 contro 12). 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casapound - attacca

Vannacci scatenato: “Macron? Un fallito”. Poi attacca Casapound: “Sono come la Salis”

casapound attacca tajani dopoUe: Nevi, 'su Salis Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali' - Tajani si è preso gli improperi della sinistra che lo accusava di non difendere la Salis dal G ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

casapound attacca tajani dopoRoma, striscione a CasaPound: «Tajani antifascista, amico della Salis» - L'affissione, nella notte, in risposta alla decisione di ieri dell'Unione Europea di non revocare l'immunità alla parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ... Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Casapound Attacca Tajani Dopo