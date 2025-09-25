CasaPound attacca Tajani dopo il voto a favore dell' immunità di Ilaria Salis | Antifascista sei suo amico
"Tajani antifascista, amico della Salis". CasaPound ha esposto uno striscione con queste parole per manifestare il disappunto del movimento neofascista nei confronti del voto della commissione Affari giuridici a favore dell'immunità parlamentare per l'eurodeputata Ilaria Salis (13 contro 12). 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: casapound - attacca
Vannacci scatenato: “Macron? Un fallito”. Poi attacca Casapound: “Sono come la Salis”
Tensione alla Festa dell’Unità di Torino, dove il ministro Paolo Zangrillo attacca l’amministrazione comunale sul progetto legato al centro sociale Askatasuna e i militanti lo contestano - facebook.com Vai su Facebook
È uno scontro tutto a destra quello che si sta consumando tra Roberto Vannacci e CasaPound. “Rammarica constatare che abbia scelto di rispondere come una qualsiasi Boldrini, senza avere il coraggio di evidenziare le differenze sostanziali tra CasaPound - X Vai su X
Ue: Nevi, 'su Salis Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali' - Tajani si è preso gli improperi della sinistra che lo accusava di non difendere la Salis dal G ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Roma, striscione a CasaPound: «Tajani antifascista, amico della Salis» - L'affissione, nella notte, in risposta alla decisione di ieri dell'Unione Europea di non revocare l'immunità alla parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra ... Secondo roma.corriere.it