Casalecchio di Reno 18enne arrestato per spaccio di droga

Bolognatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo intervento dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti. I militari della stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 18enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casalecchio - reno

Inaugurato il ponte della Chiusa di Casalecchio: cammini aperti sul Reno

Accoltella un 18enne, arrestato ragazzo di 15 anni - Un ragazzo di 15 anni di Quarto (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Si legge su ansa.it

Quarto, 18enne accoltellato 8 volte: arrestato un 15enne; lite per gli amici seduti sullo scooter - I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in corso Italia, per un 18enne accoltellato. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casalecchio Reno 18enne Arrestato