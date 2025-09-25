Casalecchio di Reno 18enne arrestato per spaccio di droga
Nuovo intervento dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti. I militari della stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un 18enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
