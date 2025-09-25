Casadei regala gli ottavi al Toro Pisa sconfitto 1-0
I granata vincono davanti al proprio pubblico e avanzano in Coppa. Prossima avversaria la Roma TORINO - Il Torino torna a vincere in casa e si guadagna l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia: la sfida dei sedicesimi contro il Pisa, infatti, termina con il risultato di 1-0 grazie alla rete d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
