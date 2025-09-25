Casadei firma il successo del Toro contro il Pisa

TORINO – Il Torino supera il Pisa e accede agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà l’ Atalanta. Decisivo il colpo di testa di Casadei al 9’, sugli sviluppi di un corner battuto da Ngonge. Un gol che ha indirizzato il match e premiato la partenza aggressiva della squadra di Baroni. I granata sfiorano il raddoppio nella ripresa con Ismajli, ma il VAR annulla per un tocco di mano. La gara si complica per il Pisa al 63’: Cuadrado protesta in maniera eccessiva e si prende il rosso diretto, lasciando i suoi in dieci. Il match diventa allora una girandola di cambi. Gilardino prova a rimescolare le carte con Buffon, Bonfanti e Tramoni, ma il Torino controlla bene e porta a casa una vittoria meritata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: casadei - firma

Una notte di fine estate Venerdì 19 settembre, la corte del Funaro si trasforma in un luogo di incontro e di sapori, con la prima cena del ciclo Di scena in scena. Lo chef Federico Gerace firma un menù che racconta la tradizione con un tocco personale: T - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Toro: Casadei frenato, Anjorin illumina, Gineitis non sorprende più - Israel pronto, affidabile e che dà ampie garanzie di rendimento: confeziona almeno tre interventi pregevoli. Come scrive tuttosport.com

Casadei: "Il Toro va onorato sempre. Nuovo mister e nuovi schemi, siamo ambiziosi" - "Che Torino sia una piazza molto importante lo sappiamo tutti, è una squadra con una storia che va onorata e rispettata ogni volta che andiamo in campo. Riporta tuttosport.com