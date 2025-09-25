Casa la bozza di riforma | sanatorie più semplici sanzioni riviste la data del 1967

Xml2.corriere.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iter più snelli, con autocertificazioni e silenzio-assenso, per le sanatorie nel nuovo Testo unico dell’edilizia: previsto anche il riordino delle norme sugli interventi possibili senza permesso a costruire, il che riporta al caso «salva Milano». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

casa la bozza di riforma sanatorie pi249 semplici sanzioni riviste la data del 1967

© Xml2.corriere.it - Casa, la bozza di riforma: sanatorie più semplici, sanzioni riviste, la data del 1967

In questa notizia si parla di: casa - bozza

Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa" | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no

Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no | Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa"

Casa, la bozza di riforma: condoni più semplici e sanzioni in base alla gravità

Casa, la bozza di riforma: sanatorie più semplici e sanzioni in base alla gravità - Iter più snelli per le sanatorie, previsto anche il riordino delle norme sugli interventi possibili senza permesso a costruire, il che riporta al caso «salva Milano» ... Segnala msn.com

casa bozza riforma sanatorieCasa, stop a tutta la burocrazia inutile - Casa presentato nel 2024 dal vicepremier Matteo Salvini ma arenatosi di fronte alla quasi invincibile burocrazia regionale. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Casa Bozza Riforma Sanatorie