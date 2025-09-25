Casa della Cultura di Ostia Falconi | Progetto entro il 31 dicembre
Ostia, 25 settembre 2025 – “Oggi in Consiglio Municipale si è discusso della Casa della Cultura presso l’ex Mercato San Fiorenzo, un progetto che consideriamo di grande importanza per il nostro territorio. Si tratta di un’iniziativa che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e che portiamo avanti con convinzione, perché r iteniamo fondamentale restituire alla collettività uno spazio pubblico in disuso, trasformandolo in un luogo vivo, inclusivo e aperto a tutte e tutti”. Lo ha dichiarato il presidente del Municipio X, Mario Falconi, sottolineando che “è in corso l’iter che porterà al completamento della fase progettuale entro il 31 dicembre di quest’anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: casa - cultura
Anagni. Casa Barnekow. Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica, spettacolo e cultura
Una casa per tutti. La Civetta a disposizione di sette associazioni. Per fare rete e cultura
Anagni, tre giorni di cultura a casa Barnekow
Domani 24 settembre ore 20.30 Primo appuntamento #pattiditali Casa della Cultura e del sociale a Pinzolo! - facebook.com Vai su Facebook
Morte Riccardo Simeone, Falconi: "Confidiamo nel lavoro della magistratura, senza strumentalizzazioni" - Sulla morte di Riccardo Simeone, 85 anni, avvenuta otto giorni dopo il ricovero per essere caduto dalla bici mentre si trovava sulla ciclabile di Ostia, è stato aperto un fascicolo d'indagine in ... Segnala romatoday.it