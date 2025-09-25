Casa della Cultura di Ostia Falconi | Progetto entro il 31 dicembre

Ostia, 25 settembre 2025 – “Oggi in Consiglio Municipale si è discusso della Casa della Cultura presso l’ex Mercato San Fiorenzo, un progetto che consideriamo di grande importanza per il nostro territorio. Si tratta di un’iniziativa che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e che portiamo avanti con convinzione, perché r iteniamo fondamentale restituire alla collettività uno spazio pubblico in disuso, trasformandolo in un luogo vivo, inclusivo e aperto a tutte e tutti”. Lo ha dichiarato il presidente del Municipio X, Mario Falconi, sottolineando che “è in corso l’iter che porterà al completamento della fase progettuale entro il 31 dicembre di quest’anno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it