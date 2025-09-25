Casa Buonarroti celebra la Cappella Sistina di Michelangelo

FIRENZE – La Cappella Sistina di Michelangelo torna protagonista a Firenze con una mostra dal taglio inedito. Da ieri, 24 settembre, al 7 gennaio 2026, Casa Buonarroti ospita “La Sistina di Michelangelo. Un’icona multimediale”, un percorso che raccoglie oltre 60 opere e ripensa uno dei cicli pittorici più celebri del Rinascimento attraverso la lente dei media moderni. Fotografia, cinema, documentari, editoria illustrata, incisioni e persino grafica pubblicitaria hanno contribuito nei secoli a tradurre e diffondere l’immaginario michelangiolesco. Ne emergono frammenti, dettagli e inquadrature che, riletti oggi, assumono un nuovo significato in una società spesso distante dall’interpretazione figurativa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it