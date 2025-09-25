Casa a Bologna cresce l’acquisto fuori città | nel 2024 il 43,4% dei residenti ha scelto la provincia

Comprare casa a Bologna diventa sempre più difficile e i residenti guardano con crescente interesse all’hinterland. Lo confermano i dati dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa, che fotografano una tendenza ormai consolidata: nel 2024 meno di quattro bolognesi su dieci (37,2%) hanno comprato casa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

