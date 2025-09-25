Carte d’Identità Di Genesio Pagliuca e Bonanni | Appuntamenti dimezzati e disagi

Fiumicino, 25 settembre 2025 – “Quella delle carte d’identità a Fiumicino è ormai una situazione scandalosa. Lo denunciamo da tempo e oggi il problema è diventato insostenibile. Una delle prime decisioni negative di questa amministrazione è stat a togliere l’apertura del sabato e introdurre un sistema di prenotazi oni che si è rivelato un fallimento totale”. Lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche “Oggi gli appuntamenti, già difficili da ottenere, – proseguono – vengono addirittur a dimezzati, creando un vero e proprio imbuto che penalizza i cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it