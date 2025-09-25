Carta d’identità a Roma | open day sabato 27 e domenica 28 settembre

Sabato 27 e domenica 28 settembre si terrà a Roma un nuovo weekend dedicato agli open day per ottenere la carta d’identità elettronica con l’apertura degli uffici anagrafici dei municipi II, VIII, XI, XIII, XV e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

