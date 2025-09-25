Carta del docente | meno soldi e niente per i precari? Facciamo chiarezza DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli LIVE Giovedì 25 settembre alle 17 | 00

Carta del docente, cosa accadrà nel 2025-2026? Per fare il punto della situazione sul bonus destinato alla formazione degli insegnanti, ecco la puntata di Diritto in cattedra, il format di consulenza legale in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e Youtube). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta del docente: meno soldi e niente per i precari? Facciamo chiarezza. DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli. LIVE Giovedì 25 settembre alle 17:00 - Per fare il punto della situazione sul bonus destinato alla formazione degli insegnanti, ecco la puntata di Diritto in cattedra, il format di consulenza ... Come scrive orizzontescuola.it

Carta del docente 2025/26: 500 euro o di meno? Pagina ancora “vuota”, nessun segnale - Quando sarà accreditato il bonus Carta docente relativo all'anno scolastico 2025/26? Come scrive orizzontescuola.it

