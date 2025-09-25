Carraro risponde a Moggi | Tutti i tribunali mi hanno dato ragione A lui invece
L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Questa la contro-risposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: carraro - risponde
Caro #Carraro . Recentemente l’Ex Presidente #FIGC, si è raccontato alla stampa chiamandoci in causa per cui non possiamo far altro che rispondere alle sue insinuazioni che non reggono all’evidenza delle intercettazioni . Dice che soffre al solo pensiero ch - facebook.com Vai su Facebook
?Parla l’ex Presidente Federale Carraro: “Bergamo e Pairetto aggrappati a Moggi” ?E lo stesso #Moggi alla Gazzetta dello Sport prova a contraddirlo: “Tu aiutavi il #Milan” Botta e riposta - X Vai su X
L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Questa la contro-risposta - L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Si legge su gazzetta.it
Moggi: “Carraro mi accusa ma nel 2004 voleva aiutare il Milan” - Luciano Moggi replica a Franco Carraro su Calciopoli, difende la Juventus, attacca le istituzioni calcistiche e racconta i retroscena dei suoi anni. Come scrive blitzquotidiano.it