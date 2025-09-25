Carraro risponde a Moggi con una lettera | Sono passati 19 anni da Calciopoli io assolto mentre lui è stato condannato in via definitiva

Franco Carraro, ex presidente della Figc, è intervenuto attraverso una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport per rispondere alle dichiarazioni odierne di Luciano Moggi, storico dirigente della Juventus, sul caso Calciopoli. Moggi aveva sostenuto che, durante la contesa per lo scudetto con il Milan, Carraro avrebbe favorito i rossoneri, squadra di cui era stato presidente in passato. L'ex direttore generale bianconero aveva anche replicato a un'intervista precedente di Carraro, in cui l'ex numero uno della Federazione aveva definito Calciopoli come un grande errore politico, collegando la vicenda alle scelte dei designatori arbitrali dell'epoca.

Carraro risponde a Moggi: "Tutti i tribunali mi hanno dato ragione. A lui, invece..."

L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Questa la contro-risposta - L'ex direttore generale della Juve, nell'intervista alla Gazzetta, ha accusato il presidente Figc dell'era Calciopoli di aver favorito il Milan. Secondo gazzetta.it

Calciopoli, botta e risposta al veleno tra Carraro e Moggi: «Io innocente, le tue sentenze sono state differenti…» - L’ultimo capitolo è un botta e risposta al veleno a mezzo stampa tra due dei suoi protagonisti principali: l’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, e l’ex Direttore Generale della Juventus, Luciano ... Da juventusnews24.com