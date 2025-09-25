Carrarese Caccia al biglietto per il derby di Empoli Sekulov | Serviranno concentrazione e attenzione

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In città è iniziata la corsa al biglietto per Empoli-Carrarese. Martedì pomeriggio si è aperta ufficialmente la prevendita per il settore ospiti di Curva Sud che può contenere bene 3100 spettatori. La vendita dei tagliandi per questo settore, al costo di 15 euro nei punti Vivaticket e tramite web con la modalità stampa a casa attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli, terminerà inderogabilmente sabato alle ore 19 mentre il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti sarà quello situato di fronte al PalaAramini. Ci sono le premesse perché domenica possa verificarsi un nuovo esodo di tifosi carrarini così com’è successo a più riprese nella passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carrarese caccia al biglietto per il derby di empoli sekulov serviranno concentrazione e attenzione

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Caccia al biglietto per il derby di Empoli. Sekulov: "Serviranno concentrazione e attenzione"

In questa notizia si parla di: carrarese - caccia

Carrarese a caccia di altri giovani talenti. Fari sulla punta Vacca e il laterale Cham

L’Under 17 a caccia di punti contro la Carrarese

Catanzaro a caccia della prima vittoria, la Carrarese sogna il colpaccio

carrarese caccia biglietto derbyCarrarese Caccia al biglietto per il derby di Empoli. Sekulov: "Serviranno concentrazione e attenzione" - L’attaccante non vede l’ora di scendere in campo al Castellani: "La sconfitta contro l’Avellino è stata un incidente di percorso" ... Secondo sport.quotidiano.net

carrarese caccia biglietto derbyCarrarese Derby ad alta tensione con l’Empoli. Poi turno infrasettimanale col Modena. Calabro dovrà dare fondo all’ampiezza della rosa perché il trittico si chiuderà tra ... - E’ iniziata in casa Carrarese la preparazione del derby contro l’Empoli in programma al Castellani domenica alle ore 19,30. Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Caccia Biglietto Derby