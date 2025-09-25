In città è iniziata la corsa al biglietto per Empoli-Carrarese. Martedì pomeriggio si è aperta ufficialmente la prevendita per il settore ospiti di Curva Sud che può contenere bene 3100 spettatori. La vendita dei tagliandi per questo settore, al costo di 15 euro nei punti Vivaticket e tramite web con la modalità stampa a casa attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli, terminerà inderogabilmente sabato alle ore 19 mentre il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti sarà quello situato di fronte al PalaAramini. Ci sono le premesse perché domenica possa verificarsi un nuovo esodo di tifosi carrarini così com’è successo a più riprese nella passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Caccia al biglietto per il derby di Empoli. Sekulov: "Serviranno concentrazione e attenzione"