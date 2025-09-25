Carpi Cassani fermo una giornata | Io espulso ma non so perché
Oltre il danno, anche la beffa. Stefano Cassani è stato fermato per un turno dopo il rosso di martedì sera nei concitati momenti del rigore per il Ravenna. La motivazione è "quella di aver protestato verso la quaterna arbitrale al momento dell’effettuazione del "Fvs" contestandone l’operato". Una ricostruzione molto diversa da quella fatta dal tecnico nel dopo gara. "Sono stato espulso ma non ho capito il perché – le sue parole - quando ho usato la card per la review ho chiesto di andare a rivedere il fallo su Panelli a inizio azione, mentre l’arbitro al monitor stava visualizzando un’altra cosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
