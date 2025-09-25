Carmina Nocera Diabetes Union | Il nostro impegno per garantire i diritti delle persone con diabete

Grazie al dialogo tra Diabetes Junior Campania e la Regione, garantito l’accesso senza ostacoli a un farmaco salvavita per le emergenze ipoglicemiche. Grazie alle segnalazioni raccolte dalle famiglie, l’Associazione Diabetes Junior Campania, guidata dalla Presidente Carmina Nocera, si è fatta portavoce presso la Regione Campania per chiedere chiarezza sulla prescrizione e distribuzione di Baqsimi, farmaco salvavita fondamentale nelle situazioni di emergenza ipoglicemica. « La Regione – dichiara la Presidente Nocera – ha accolto le nostre istanze con attenzione e responsabilità, diffondendo una nota ufficiale che fa chiarezza e invita medici e centri prescrittori a garantire senza ostacoli l’accesso a questo trattamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it