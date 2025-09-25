Carlos Augusto il Sansone dell' Inter | molto più di un semplice super sub
Il brasiliano, protagonista nella vittoria contro il Sassuolo, è il tuttofare nerazzurro: per Bastoni, per Dimarco, braccetto o esterno. Sa fare tutto (e alla grande). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
