Carlos Alcaraz si spaventa all’inizio ma piega in due set Baez a Tokyo

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz inizia con una vittoria il proprio cammino nell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento della capitale giapponese, l’iberico (n.1 del seeding) si è imposto contro l’argentino Sebastian Baez (n.41 del ranking) col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Una partita nella quale qualche brivido c’è stato per Carlitos nel quinto game del primo set, quando il suo piede sinistro si è impuntato, procurandogli una distorsione alla caviglia. Per sua fortuna nulla di serio. Prossima sfida sarà contro il belga Zizou Bergs, che ha piegato il vincitore del torneo di Chengdu, Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it

