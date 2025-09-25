Carlos Alcaraz si spaventa all’inizio ma piega in due set Baez a Tokyo

Carlos Alcaraz inizia con una vittoria il proprio cammino nell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento della capitale giapponese, l’iberico (n.1 del seeding) si è imposto contro l’argentino Sebastian Baez (n.41 del ranking) col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Una partita nella quale qualche brivido c’è stato per Carlitos nel quinto game del primo set, quando il suo piede sinistro si è impuntato, procurandogli una distorsione alla caviglia. Per sua fortuna nulla di serio. Prossima sfida sarà contro il belga Zizou Bergs, che ha piegato il vincitore del torneo di Chengdu, Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz si spaventa all’inizio, ma piega in due set Baez a Tokyo

Grande spavento per Alcaraz! Neli 1° turno di Tokyo contro Baez, nel 5° game del 1° set, lo spagnolo si infortuna alla caviglia ed è costretto a richiedere l'intervento del medico. Carlos è riuscito a riprendere il gioco dopo diversi minuti, fasciato

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz e a debuttare all'ATP 500 di Pechino: "Ci stiamo preparando nel miglior modo possibile, non vedo l'ora di cominciare e spero di giocare u - facebook.com Vai su Facebook

