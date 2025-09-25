Carlos Alcaraz si fa male a Tokyo | mani sul volto poi riparte

Uno spavento per Carlos Alcaraz nel suo esordio a Tokyo. Il n.1 del mondo, impegnato nel primo turno dell’ATP500 giapponese contro l’argentino Sebastian Baez, è stato costretto a richiedere l’intervento del medico per via di una distorsione alla caviglia del piede sinistro. Si era sullo score di 2-2 (15-0 per Baez) nel primo set, dopo che il sudamericano era riuscito a recuperare il break di apertura. Carlitos, nel tentativo di recuperare una stop-volley di Baez, ha subìto una distorsione al piede sinistro, imputatosi nel momento dello scatto verso la pallina. Il n.1 ATP è finito così a terra, mettendosi le mani sul volto per la preoccupazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz si fa male a Tokyo: mani sul volto, poi riparte

