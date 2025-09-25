Carlo Lucarelli e Zagor a Lucca Comics & Games 2025
Un appassionato di Zagor d’eccezione firma il suo primo soggetto per l’eroe di Darkwood: Carlo Lucarelli sarà tra i protagonisti di Lucca Comics & Games 2025 in occasione dell’uscita in anteprima di I SEGRETI DI ENDLESS che raccoglie la storia in due albi da lui ideata e dedicata al celebre personaggio della Sergio Bonelli Editore. Il volume – in arrivo in fumetteria in autunno – rappresenta un evento editoriale unico, non solo per la speciale collaborazione tra uno dei maestri della narrativa italiana e il mondo del fumetto, ma anche perché nasce da una passione autentica: Lucarelli è da sempre un lettore e fan di Zagor, cresciuto con le sue avventure, e questo lavoro rappresenta per lui un ritorno a una delle sue prime e più durature ispirazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
