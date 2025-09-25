Carlo Conti e Nicola Savino svelano le novità di Tali e Quali

le novità di Tali e quali per la stagione 2026. Il popolare show musicale Tali e Quali torna nel palinsesto della Rai con importanti cambiamenti, confermando il suo successo tra il pubblico. La prossima edizione si preannuncia ricca di innovazioni, tra cui un nuovo conduttore principale e una veste più rilassata per uno dei protagonisti storici. cambiamenti nella conduzione e nel ruolo di Carlo Conti. Per motivi legati ai molteplici impegni, in particolare alla regia del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti cederà temporaneamente il testimone a Nicola Savino. Quest’ultimo sarà il nuovo conduttore del programma, ma Conti manterrà comunque un ruolo attivo come membro della giuria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Carlo Conti e Nicola Savino svelano le novità di Tali e Quali

