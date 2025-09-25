Carla Bruni perde la pazienza | il gesto clamoroso contro chi ha fatto cadere Sarkozy
Non è una bella giornata per Carla Bruni, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy che, al termine di un lungo procedimento, è stato condannato a cinque anni di prigione, con tre anni di sospensione della pena, per associazione a delinquere. Il tribunale penale di Parigi lo ha riconosciuto colpevole di aver “permesso ai suoi stretti collaboratori di agire al fine di ottenere sostegno finanziario” dal regime libico di Muammar Gheddafi tra il 2005 e il 2007. A margine della sentenza, Bruni, nella concitazione del momento, ha strappato la cuffia antivento al microfono dei cronisti di Mediapart, il giornale investigativo che per primo ha sollevato il caso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
