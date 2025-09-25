L’onorevole Mara Carfagna, ieri pomeriggio, ha lanciato la volata ai candidati piceni di ‘ Noi Moderati ’ in vista delle prossime Regionali. A Villa Pigna, infatti, la deputata ha incontrato gli elettori, insieme al coordinatore regionale del partito Tablino Campanelli. Presenti, ovviamente, i quattro aspiranti consiglieri ovvero Andrea Quaglietti, Paola D’Antonio, Maria Teresa Pomili e il folignanese Giuseppe Paci. Territorio, imprese, associazionismo: questi alcuni dei temi affrontati dalla Carfagna nel corso del dibattito. "Penso che ‘Noi Moderati’ sia un valore aggiunto per il centrodestra – ha spiegato l’onorevole –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carfagna con Noi Moderati: "Siamo un valore aggiunto"