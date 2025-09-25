Cardinale-Reggio era amore Qui girò assieme a Zurlini

Addio a Claudia Cardinale. L’attrice che diventò un’icona planetaria, interpretando alcuni dei film più importanti della storia del nostro cinema (da ’ Il gattopardo ’ a ’ C’era una volta il west ’) se n’è andata ieri l’altro, dopo una lunga malattia, a 87 anni, nella sua casa vicino a Parigi, circondata dall’affetto dei suoi cari. I suoi occhi hanno visto più di mezzo secolo di cinema, affrontando sempre ruoli e personaggi diversi. Musa ispiratrice di registi come Visconti, Monicelli, Leone e Fellini, con quella sua bellezza mediterranea e con quel raro talento, è riuscita - insieme a Sophia Loren - ad ottenere la corona di Nostra Signora del cinema italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cardinale-Reggio, era amore. Qui girò assieme a Zurlini

