Carabinieri scoprono piantagione di marijuana | denunciato agricoltore

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serra artigianale nascosta tra la vegetazione e coltivata con settanta piante di marijuana, alte in media due metri: è quanto hanno scoperto, nella tarda mattinata di giovedì, 25 settembre, i carabinieri della Stazione di Cancello al termine di una mirata attività investigativa condotta nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

carabinieri - scoprono

