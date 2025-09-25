Carabinieri scoprono piantagione di marijuana | denunciato agricoltore
Una serra artigianale nascosta tra la vegetazione e coltivata con settanta piante di marijuana, alte in media due metri: è quanto hanno scoperto, nella tarda mattinata di giovedì, 25 settembre, i carabinieri della Stazione di Cancello al termine di una mirata attività investigativa condotta nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
