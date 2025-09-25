Carabinieri potenziato l’organico | 14 nuovi militari per il Comando provinciale di Latina

Latinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potenziata la forza organizza del Comando provinciale di Latina con l’arrivo di 14 nuovi carabinieri. Nei giorni scorsi il comandante provinciale, il colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto i militari neo giunti; si tratta di tre marescialli, due brigadieri e nove appuntati e carabinieri.I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carabinieri - potenziato

Lavoro nero e caporalato, 14 denunce in un'operazione dei carabinieri - Quattordici persone denunciate e sei attività sospese nell'ambito di una operazione di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato nella provincia di Lecce. Si legge su rainews.it

'Ndrangheta, maxi operazione dei carabinieri in 14 province italiane, compresa Verona: 97 gli indagati VIDEO - Una maxi operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta è in corso dalle prime luci dell'alba in 14 province, dove si stanno eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare emesse dall'ufficio gip del ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Carabinieri Potenziato L8217organico 14