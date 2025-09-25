Carabinieri potenziato l’organico | 14 nuovi militari per il Comando provinciale di Latina

Potenziata la forza organizza del Comando provinciale di Latina con l’arrivo di 14 nuovi carabinieri. Nei giorni scorsi il comandante provinciale, il colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto i militari neo giunti; si tratta di tre marescialli, due brigadieri e nove appuntati e carabinieri.I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

