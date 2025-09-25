Carabinieri Livorno Dario Mineo è il nuovo comandante | Dalle truffe agli anziani alla violenza di genere ecco le nostre priorità

Ventitré anni fa venne a Livorno per un tirocinio operativo nell'Arma. Adesso il colonnello Dario Mineo, 45 anni, ritorna in quella città che aveva avuto modo di conoscere solo per poche settimane per ricoprire il ruolo di comandante provinciale dei carabinieri. Prende il posto di Piercarmine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

