Carabiniere eroe salva aspirante suicida | Soddisfazione enorme vederlo tornare a vivere
Pesaro, 25 settembre 2025 – Non era in servizio, ma l’istinto da carabiniere non conosce orari. Il maresciallo Andrea D’Ortona, 52 anni, vicecomandante della Stazione di Montecchio di Vallefoglia, ha salvato la vita a un 60enne che aveva tentato di impiccarsi nella tavernetta di casa. Dopo una giornata di lavoro e appena rientrato nella sua abitazione nella frazione di Villa Betti, ha sentito le urla dei vicini: in pochi secondi era già sul posto, ha tagliato la corda, avviato le manovre di rianimazione e usato il defibrillatore fino all’arrivo del 118. Un intervento fuori orario che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Terrore per i bambini del centro estivo Pioggia di lamiere: "Vivi per miracolo". Carabiniere-eroe salva un uomo dal rogo
Carabiniere eroe sventa tragedia e salva bambina in sedia a rotelle: "Ho solo fatto il mio dovere"
Esplosione a Roma, carabiniere eroe si getta nel fuoco per salvare un uomo in difficoltà
15 ottobre 1920. Nasce a Napoli Salvo D'Acquisto, Carabiniere ed eroe della II guerra mondiale. Il 23 settembre 1943, dopo l'esplosione di una mina nella loro caserma, le SS avevano rastrellato 22 persone a caso nella zona di Torrimpietra (Roma).
Carabiniere salentino eroe: in servizio in Campania salva 30enne da tentato suicidio - È stato il grido disperato di una madre al 112 che, vedendo il proprio figlio in bilico tra la vita e la morte, ha trovato
Rischia di annegare, carabiniere salva una bagnante in difficoltà - Un carabiniere libero dal servizio, in vacanza ad Agropoli si è tuffato in mare per salvare una donna in difficoltà e a rischio annegamento.