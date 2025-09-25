Carabiniere eroe salva aspirante suicida | Soddisfazione enorme vederlo tornare a vivere

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 25 settembre 2025 –  Non era in servizio, ma l’istinto da carabiniere non conosce orari. Il maresciallo Andrea D’Ortona, 52 anni, vicecomandante della Stazione di Montecchio di Vallefoglia, ha salvato la vita a un 60enne che aveva tentato di impiccarsi nella tavernetta di casa. Dopo una giornata di lavoro e appena rientrato nella sua abitazione nella frazione di Villa Betti, ha sentito le urla dei vicini: in pochi secondi era già sul posto, ha tagliato la corda, avviato le manovre di rianimazione e usato il defibrillatore fino all’arrivo del 118. Un intervento fuori orario che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

