Carabao Cup Il quarto round Draw per intero come Newcastle United e Arsenal ottengono legami con la Lega All-Premier
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Sedici squadre rimangono nella Coppa Carabao del 202526 dopo tre round di azione prima di questa campagna. Arsenal, Liverpool, possessori di Newcastle United, Manchester City e Chelsea sono tra le parti che ancora in ligeranno per l’argenteria in questa competizione, insieme all’outfit della Lega Two Grimsby Town che rimangono nel cappello dopo aver battuto il Manchester United in rotta verso il quarto round. Ecco i legami nel quarto round, che si giocheranno la settimana a partire dal 27 ottobre. Ti potrebbe piacere (Credito immagine: Plumb ImagesLeicester City FC tramite Getty Images) Coppa Carabao Round Four Fishestures. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Nel terzo turno di Carabao Cup, il Liverpool riesce ad imporsi ad Anfield, con qualche spauracchio di troppo, per 2-1 su un Southampton mai domo, Isak ed Ekitiké regalano il quarto turno alla squadra di Slot
Carabao Quarto round Coppa: Newcastle vs Tottenham, Arsenal vs Brighton, Liverpool vs Crystal Palace, Chelsea vs Wolves tra legami | Notizie di calcio; Dettagli del sorteggio del quarto turno della Coppa Carabao; Il quarto round della Cupone Cábao nella sua interezza mentre Liverpool e Arsenal imparano ai loro avversari.
Carabao Cup, sorteggi quarto turno: per Guardiola c'è il Tottenham, United contro le Foxes - 25, è arrivato subito il momento del sorteggio del quarto turno, che partirà dal 28 ottobre. Come scrive tuttomercatoweb.com
Eurorivali - Arsenal stratosferico, Bolton travolto 5-1: balza al quarto turno di Carabao Cup - Il Bolton è fuori dalla Carabao Cup per la manita incassata questa sera nel match contro i Gunners di Mikel Arteta: 5- Riporta tuttomercatoweb.com