Il discorso di Giorgia Meloni all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stato uno degli interventi più completi e articolati della sua presidenza. Non ha avuto l’impronta della propaganda, ma la misura di chi vuole collocare l’ Italia dentro i grandi scenari globali. Ha esordito richiamando un dato impressionante: cinquantasei violazioni della Carta delle Nazioni Unite dall’inizio del secolo. Non per denunciare soltanto, ma per osservare come l’architettura internazionale pensata all’indomani della Seconda guerra mondiale non regga più l’urto delle crisi contemporanee. “Serve un nuovo patto di responsabilità e di efficacia, altrimenti la comunità internazionale resterà paralizzata”, ha detto, indicando che il problema non è demolire l’ ONU, ma riformarlo in profondità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Cara Giorgia, complimenti: benvenuta nella complessità. All'Onu hai parlato da statista