Lo specialista delle rimonte ne ha cucinata un'altra. A Rozvadov sono in corso le World Series of Poker Europe e nell'evento numero 4 è arrivato il primo trionfo azzurro. Nel testa a testa finale Bendinelli partiva in netto svantaggio ma il player genovese ha ribaltato il pronostico vincendo il braccialetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capolavoro di Giuliano Bendinelli. Suo il braccialetto WSOPE del Monsterstack