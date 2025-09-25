Capolavoro di Giuliano Bendinelli Suo il braccialetto WSOPE del Monsterstack

Lo specialista delle rimonte ne ha cucinata un'altra. A Rozvadov sono in corso le World Series of Poker Europe e nell'evento numero 4 è arrivato il primo trionfo azzurro. Nel testa a testa finale Bendinelli partiva in netto svantaggio ma il player genovese ha ribaltato il pronostico vincendo il braccialetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

capolavoro giuliano bendinelli suoWSOPE 2025, Giuliano Bendinelli l'ha combinata: suo il braccialetto nel Monsterstack! - Con una stupenda rimonta, anche se meno leggendaria rispetto a EPT Barcellona 2022, Giuliano Bendinelli vince il suo primo braccialetto. Come scrive assopoker.com

