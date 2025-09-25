Capitale italiana della cultura è il giorno delle risposte | fornite le controdeduzioni alla Corte dei conti

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, parola alla “difesa”. Scadeva oggi il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche coinvolte avrebbero dovuto inviare alla Corte dei conti - sezione controllo - una risposta argomentata alle criticità individuate nel referto partorito a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

