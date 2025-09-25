capire un vermentino da 1800 euro

Nella triste storia dell’assassinio di Cinzia Pinna spicca, sulle pagine dei quotidiani, l’attenzione concentrata sulla produzione vinicola del reo confesso e, in particolare, sull’ormai famigerata bottiglia di vermentino da milleottocento euro. A giudicare dalla disposizione dei titoli e dall’insistenza sulla cifra parrebbe quasi che la vendita di un bene di consumo a un prezzo tanto elevato fosse di per sé indizio sufficiente a ritenere tale il colpevole, la spia di un vizio che avrebbe portato ineluttabilmente al femminicidio. È ovvio che non è così. Credo però che l’incongruo dettaglio – che pure rischia di stornare l’attenzione del pubblico dal centro focale del dramma, cioè un’altra donna uccisa – riesca a insegnarci qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

