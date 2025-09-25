Capelli lunghi e frangia | la coppia che continua a conquistarci
Siamo abituati a vedere coppie che falliscono e abbinamenti di successo. E uno di questi è senza dubbio quello dei capelli lunghi con frangia. E nella vita di ogni donna arriva quel momento. Sì, quello in cui consideriamo se tagliare la frangia o meno. Che sia per dare una rinfrescata al look o perché si ha bisogno di un taglio strategico per equilibrare i volumi del viso e nascondere le prime per dare una svolta significativa senza dover affrontare un cambiamento radicale di lunghezze, il capello lungo con frangia è un taglio di capelli evergreen e di successo. Un cult che attraversa i decenni. 🔗 Leggi su Amica.it
I capelli lunghi piacciono sempre di più, ben oltre i 50 anni. Averli "in forma" però è fondamentale. Con una hair routine adatta
Dai bun spettinati alle trecce perfette, le acconciature per chi vuole mantenere i capelli lunghi d'estate sono tante, fresche e glamour
Al match di tennis che ha visto trionfare Sinner, la principessa Kate Middleton brilla con lunghi capelli dalle onde morbide e riflessi "bronde"
CAPELLI LUNGHI O CORTI ? Ecco il mio taglio dopo un salto dal barbiere giapponese, barba e capelli 2100 yen ( 12€ ).
Torn bangs, la frangia sfilata che solleva gli zigomi all'istante, è tra le tendenze capelli dell'autunno 2025 - Provate la Torn bangs: è poca impegnativa e sta bene a tutte, grazie al suo effetto lifting immediato con focus sullo sguardo.
Lunghissimi ed extra lisci: il trend capelli 2026 è sulle passerelle - Il 2026 sarà l'anno dei capelli lunghissimi ed extra lisci, in perfetto stile Lady Godiva, parola delle ultime sfilate.