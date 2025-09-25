Capelli lunghi e frangia | la coppia che continua a conquistarci

Siamo abituati a vedere coppie che falliscono e abbinamenti di successo. E uno di questi è senza dubbio quello dei capelli lunghi con frangia. E nella vita di ogni donna arriva quel momento. Sì, quello in cui consideriamo se tagliare la frangia o meno. Che sia per dare una rinfrescata al look o perché si ha bisogno di un taglio strategico per equilibrare i volumi del viso e nascondere le prime per dare una svolta significativa senza dover affrontare un cambiamento radicale di lunghezze, il capello lungo con frangia è un taglio di capelli evergreen e di successo. Un cult che attraversa i decenni. 🔗 Leggi su Amica.it

