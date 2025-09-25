Caos treni sulla linea Adriatica | evacuata stazione di Faenza per liquido infiammabile Diretta
Faenza, 25 settembre 2025 – Traffico ferroviario in tilt lungo tutta la Bologna-Taranto per via dello stop a un treno merci che all'altezza della stazione di Faenza ha subito una perdita di liquido altamente infiammabile. L'intera stazione di Faenza è stata evacuata; il convoglio è ora circondato da tecnici e vigili del fuoco, arrivati sul posto con due camion. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: caos - treni
