Caos Stadio Maradona allarme Napoli | il rischio è grosso

Ci sono ulteriori sviluppi sulla querelle riguardante lo stadio che dovrebbe ospitare le gare del Napoli. La grande tra Milan e Napoli si avvicina. Domenica sera, alle 20:45, andrà in scena il primo possibile crocevia della Serie A 20252026. I rossoneri sperano di conquistare il quarto successo consecutivo in campionato per rafforzare la propria candidatura in ottica scudetto. Di tutt’altro avviso gli azzurri, desiderosi di spedire a -6 il Diavolo. Conscio dell’importanza della posta in palio, è probabile che la preparazione di Antonio Conte sia ancora più meticolosa del solito. Mentre la squadra prosegue la marcia di avvicinamento al big match, vanno registrate delle importanti novità in merito allo stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caos Stadio Maradona, allarme Napoli: il rischio è grosso

In questa notizia si parla di: caos - stadio

Finale di Coppa Italia Promozione nel caos, 19 ultras del Ceccano assaltano lo stadio di Viterbo

Caos Napoli, tensione altissima: ecco cosa è successo fuori lo stadio

Mattarella, partita allo stadio e sciopero: Fuorigrotta è nel caos | VIDEO

La Roma vince a Nizza grazie ai difensori Ma è caos fuori dallo stadio - facebook.com Vai su Facebook

#Nizza-#Roma, caos fuori dallo stadio: tifoserie a contatto, interviene la polizia con i lacrimogeni - X Vai su X

Caos al Maradona: il VAR annulla il rigore a Pisa dopo il fallo di De Bruyne - Pisa è arrivato nel primo tempo, quando Kevin De Bruyne ha commesso fallo su Mehdi Leris all’interno dell’area di ... Riporta stadiosport.it

Napoli, i comitati di Fuorigrotta incontrano De Iesu: «Risse e gare nel piazzale dello Stadio Maradona» - È fissato per domani l’incontro tra l’assessore comunale alla Legalità Antonio De Iesu e i comitati di Fuorigrotta impegnati da tempo nel denunciare episodi ... Come scrive msn.com