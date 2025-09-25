Caos in consiglio comunale per la Via Frocis | grida e i consiglieri che abbandonano l' aula

25 set 2025

Caos durante il consiglio comunale di Monza: i consiglieri di Fratelli d’Italia e di Forza Italia abbandonano l’aula dopo che la maggioranza ha votato no al ritiro del patrocinio gratuito al Brianza Pride. Minuti di concitazione questa sera, giovedì 25 settembre, a Monza durante il consiglio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

