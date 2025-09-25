Caos in ambulatorio Danni e botte al Serd paziente condannato

Quel pomeriggio di follia al Serd gli è costato caro. Un anno e mezzo di reclusione per aver devastato un ufficio e aggredito tre sanitari, il tutto perché pretendeva di ricevere il metadone a domicilio. La vicenda arrivata ieri a un primo punto fermo giudiziario risale al gennaio dell’anno scorso, ed è uno dei numerosissimi episodi che vedono operatori sanitari oggetto di violenza verbale e fisica. Tutto comincia alle 13.30 del 4 gennaio 2024, quando un utente si presenta al servizio Dipendenze patologiche. Sin da subito si mostra particolarmente aggressivo nei confronti dei presenti. Sostiene di avere il Covid e pretende che il metadone gli venga consegnato a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caos in ambulatorio. Danni e botte al Serd, paziente condannato

