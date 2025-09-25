Cantù operatore sanitario violenta tre pazienti psichiatriche | arrestato

Cantù (Como), 25 settembre 2025 – Un operatore sanitario di 38 anni di origine romena, dipendente di una struttura per la cura di pazienti psichiatrici di Cantù, è stato arrestato a conclusione dei un'indagine dei carabinieri di Cantù, accusato di abusi sessuali su tre donne di 20, 29 e 48 anni, ricoverate nella casa di cura. Gli episodi di cui è accusato l'uomo, sarebbero avvenuti a fine agosto, in un arco temporale molto circoscritto. A far emergere l'accaduto, sono state le stesse pazienti, che lo hanno raccontato al personale sanitario, spingendo la casa di cura a presentare denuncia per accertare la fondatezza di quanto riportato dalle pazienti, e chiarire ogni possibile aspetto degli abusi subiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

