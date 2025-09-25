Cantiere infinito alla stazione di Codogno | l’intervento è iniziato nel 2019 I lavori esterni? Solo l’anno prossimo
Codogno (Lodi) – A sei anni dall’inizio del cantiere della stazione ferroviaria, i lavori stanno entrando in una fase cruciale anche se restano ancora diversi punti di interrogativi circa le esatte tempistiche. Al momento, l’intervento è concentrato all’interno del fabbricato viaggiatori, ormai da mesi chiuso alla fruizione, il quale, secondo quanto appreso, dovrebbe essere terminato entro la fine dell’anno. Date precise però non ce ne sono. Nell’ala attualmente cantierizzata saranno fruibili anche i servizi igienici, attualmente non disponibili (le vecchie toilette sono chiuse da tempo). Per la verità, anche ne l “cuore“ della stazione, nella zona dei binari, le opere devono ancora essere ultimate: gli ascensori per esempio non sono ancora funzionanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
