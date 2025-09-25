Cantiere in San Biagio Lavori al punto critico | Chiediamo pazienza

"I residenti stanno prendendo coscienza di quanto sia complicata questa fase e di come la ditta incaricata stia ben lavorando per ridurre al minimo i disagi. Mancano ancora un paio di settimane per uscire da questo snodo cruciale e iniziare a risalire a monte più veloci con l’ampliamento della sezione e il ritombamento del fosso". Il vicesindaco Alessio Gargini ha fatto il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori sul fosso di via San Biagio, ormai entrato definitivamente nel vivo mettendosi alle spalle polemiche e rallentamenti. "La sede stradale è completamente interessata dai lavori ed è il punto più critico dell’intero intervento perché il fosso San Biagio che viene ampliato si innesta nel fosso delle Cavallecce – ha spiegato Gargini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

