' Cantate Domino' | la Corale Polifonica Cascinese al Centro trasfusionale dell’Aoup
Domenica 28 settembre, in occasione delle aperture straordinarie domenicali del Centro trasfusionale dell'Aoup, si esibisce la Corale Polifonica Cascinese con ‘Cantate Domino’. Direttori Dario Pardini, che suonerà anche il pianoforte come accompagnatore, e Lorenzo Petrizzo. L'iniziativa, in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Parrocchia Sant'Andrea Apostolo - Immacolata Concezione in Capodrise - CE. . "In te lo sguardo fisso ognun di noi scorge, o mio Crocifisso l'amore e la bontà" (M°Salzano) Cantate Domino - Fratelli Colella - facebook.com Vai su Facebook
La corale polifonica celebra Ennio Morricone - La corale polifonica “Città di Viareggio“ inizia il nuovo anno con un evento di grande impatto emotivo. Scrive lanazione.it
Arena Villa Murri. Arriva la corale polifonica - Anche questa estate torna una serata dedicata alla corale polifonica Città di Porto Sant’Elpidio (circa 30 coristi) che il primo agosto sarà all’arena di Villa Murri per la settima edizione del ... Riporta ilrestodelcarlino.it