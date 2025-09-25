Canottaggio quattro di coppia maschile campione del mondo a Shanghai

(Adnkronos) – A Shanghai, a distanza di sette anni dall'ultimo successo, il quattro di coppia maschile si laurea campione del mondo. E' il bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma.

In questa notizia si parla di: canottaggio - quattro

