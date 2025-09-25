Canottaggio quattro di coppia maschile campione del mondo a Shanghai

Webmagazine24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A Shanghai, a distanza di sette anni dall’ultimo successo, il quattro di coppia maschile si laurea campione del mondo. E’ il bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Gli . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canottaggio - quattro

Canottaggio, sei giorni al Mondiale di Shanghai: il quattro senza maschile azzurro pronto alla sfida

Canottaggio, il due senza femminile ed il quattro di coppia maschile approdano in semifinale ai Mondiali

Canottaggio, doppio e quattro senza in semifinale ai Mondiali. Ultimo atto per Perini nel singolo PR1

canottaggio quattro coppia maschileMondiali di Canottaggio, il quattro di coppia torna d'oro! - Allo Shanghai Water Sport Center è festa azzurra: Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili salgono sul gradino più alto del podio dopo 7 anni ... Riporta gazzetta.it

canottaggio quattro coppia maschileItalia d'oro nel quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio in Cina - Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento hanno dominato sul campo di regata di Shanghai una gara che ha visto la barca azzurra trionfare su Gran Bretagna e Polonia ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Quattro Coppia Maschile