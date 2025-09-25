Canottaggio medaglia d' oro ai Mondiali per Luca Rambaldi con il quattro di coppia
Una festa tinta d'azzurro ai Mondiali di canottaggio. A Shanghai, il quattro di coppia composto dal ferrarese Luca Rambaldi e da Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento, ha raggiunto il gradino più alto del podio, superando Gran Bretagna e Polonia.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
