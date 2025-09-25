Canottaggio medaglia d' oro ai Mondiali per Luca Rambaldi con il quattro di coppia

Ferraratoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una festa tinta d'azzurro ai Mondiali di canottaggio. A Shanghai, il quattro di coppia composto dal ferrarese Luca Rambaldi e da Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento, ha raggiunto il gradino più alto del podio, superando Gran Bretagna e Polonia.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canottaggio - medaglia

Canottaggio. Andrea Pazzagli conquista la medaglia di bronzo alle Universiadi in Germania

LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: 4 di coppia all’attacco, Meriano-Codato ci provano per la medaglia

LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: medaglia di legno per Meriano-Codato, attesa per il 4 di coppia

canottaggio medaglia d oroCanottaggio, la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di Shanghai è d’oro - Sette anni dopo il successo di Plovdiv 2018, conquistato anche dal compianto Filippo Mondelli, l’Italia torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia. Secondo 9colonne.it

canottaggio medaglia d oroMondiali di canottaggio, trionfo Italia: oro nel quattro di coppia a Shanghai - L’Italia del canottaggio torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia maschile. Segnala sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Medaglia D Oro