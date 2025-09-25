Canottaggio l’otto senior maschile dell’Italia torna in finale ai Mondiali dopo sette anni!
L’ ammiraglia maschile dell’Italia del canottaggio ritorna in finale ai Mondiali dopo sette anni: l’ otto senior di Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, stacca il pass per l’ultimo atto iridato a Shanghai, in Cina, mentre non riescono a fare altrettanto l’otto senior femminile ed il doppio senior maschile, che dovranno disputare la Finale B per il 7° posto. Nel paracanottaggio, invece, supera lo scoglio delle batterie ed approda in semifinale il doppio PR3 misto di Elisa Corda e Luca Conti. 🔗 Leggi su Oasport.it
