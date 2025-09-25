Canottaggio l’otto senior maschile dell’Italia torna in finale ai Mondiali dopo sette anni!

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ ammiraglia maschile dellItalia del canottaggio ritorna in finale ai Mondiali dopo sette anni: l’ otto senior di Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, stacca il pass per l’ultimo atto iridato a Shanghai, in Cina, mentre non riescono a fare altrettanto l’otto senior femminile ed il doppio senior maschile, che dovranno disputare la Finale B per il 7° posto. Nel paracanottaggio, invece, supera lo scoglio delle batterie ed approda in semifinale il doppio PR3 misto di Elisa Corda e Luca Conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

canottaggio l8217otto senior maschile dell8217italia torna in finale ai mondiali dopo sette anni

© Oasport.it - Canottaggio, l’otto senior maschile dell’Italia torna in finale ai Mondiali dopo sette anni!

In questa notizia si parla di: canottaggio - otto

Canottaggio, due ori ed otto podi complessivi per l’Italia agli Europei U23

Canottaggio, l’otto femminile azzurro sogna la finale mondiale a Shanghai

L’otto senior maschile con il quarto posto nel recupero agguanta la finalissima.

canottaggio l8217otto senior maschileCanottaggio, l’otto senior maschile dell’Italia torna in finale ai Mondiali dopo sette anni! - Nell’otto senior maschile Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con ... Si legge su oasport.it

Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara - Arriva il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio, con le prime Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio L8217otto Senior Maschile