Canottaggio l’Italia affida a Perini le speranze di medaglia nella seconda giornata di finali ai Mondiali
L’adrenalina continua a salire, la competizione corre veloce verso la sua conclusione, si torna in acqua per assegnare altri titoli e aggiornare l’albo d’oro delle varie specialità. I Mondiali di canottaggio, manifestazione in corso di svolgimento a Shanghai in Cina, si preparano a vivere la seconda giornata dedicata alle finali. L’Italia dopo aver festeggiato lo splendido oro del quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si sono laureati campioni iridati dopo l’argento di Parigi 2024), affida le proprie opportunità di provare ad incrementare il medagliere a Giacomo Perini. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - italia
Canottaggio, a Poznan da mercoledì a domenica l’Italia con 16 equipaggi ai Mondiali Under 23
Mondiali canottaggio Under 23, l’Italia porta altre due barche in finale A
LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Germania-Italia in semifinale di beach volley! Corazza in semifinale nel canottaggio!
#Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia - X Vai su X
Capolavoro a Shanghai! Ai Mondiali di canottaggio in Cina, il quattro di coppia maschile arriva davanti a Gran Bretagna e Polonia e vince la medaglia d’oro! Scopri tutto qui https://bit.ly/3WbnyUY Federazione Italiana Canottaggio - facebook.com Vai su Facebook
La missione paralimpica di Giacomo Perini, all'esordio nel canottaggio: “Vincere e raccontare il dietro le quinte del nostro mondo” - Dall'amputazione della gamba destra dopo un percorso con la malattia, fatto di salite e ricadute, fino al ritorno alle gare passando per la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica ... disabili.com scrive