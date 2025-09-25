Canottaggio l’Italia affida a Perini le speranze di medaglia nella seconda giornata di finali ai Mondiali

L’adrenalina continua a salire, la competizione corre veloce verso la sua conclusione, si torna in acqua per assegnare altri titoli e aggiornare l’albo d’oro delle varie specialità. I Mondiali di canottaggio, manifestazione in corso di svolgimento a Shanghai in Cina, si preparano a vivere la seconda giornata dedicata alle finali. L’Italia dopo aver festeggiato lo splendido oro del quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si sono laureati campioni iridati dopo l’argento di Parigi 2024), affida le proprie opportunità di provare ad incrementare il medagliere a Giacomo Perini. 🔗 Leggi su Oasport.it

