Un trionfo con dedica. A Shanghai (Cina), a distanza di sette anni dall’ultima affermazione iridata, il quattro di coppia maschile ha conquistato il titolo mondiale. Un bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e purtroppo scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Il quartetto azzurro, con la sua bandiera tricolore in mano, ha dedicato la vittoria proprio all’amico Pippo. Una vittoria mai in discussione. La barca italiana ha preso subito il comando e ha gestito la gara in testa fino al termine, incrementando a metà della prova e controllando nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canottaggio, la dedica degli azzurri del quattro di coppia: “Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli e alla sua famiglia”