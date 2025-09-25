Canottaggio la dedica degli azzurri del quattro di coppia | Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli e alla sua famiglia

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un trionfo con dedica. A Shanghai (Cina), a distanza di sette anni dall’ultima affermazione iridata, il quattro di coppia maschile ha conquistato il titolo mondiale. Un bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e purtroppo scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Il quartetto azzurro, con la sua bandiera tricolore in mano, ha dedicato la vittoria proprio all’amico Pippo. Una vittoria mai in discussione. La barca italiana ha preso subito il comando e ha gestito la gara in testa fino al termine, incrementando a metà della prova e controllando nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

canottaggio la dedica degli azzurri del quattro di coppia il nostro pensiero va a filippo mondelli e alla sua famiglia

© Oasport.it - Canottaggio, la dedica degli azzurri del quattro di coppia: “Il nostro pensiero va a Filippo Mondelli e alla sua famiglia”

In questa notizia si parla di: canottaggio - dedica

canottaggio dedica azzurri quattroCanottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia: gli azzurri ricordano Mondelli a Shanghai - Dopo la conquista della medaglia d’oro scatta la dedicata all’atleta a scomparso a causa di un osteosarcoma ... corrieredellosport.it scrive

canottaggio dedica azzurri quattroMondiali di Canottaggio, il quattro di coppia torna d'oro! - Allo Shanghai Water Sport Center è festa azzurra: Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili salgono sul gradino più alto del podio dopo 7 anni ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Dedica Azzurri Quattro