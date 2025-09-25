Canottaggio Italia campione del mondo nel quattro di coppia

Roma, 25 set. (askanews) – L’Italia è campione del mondo nel quattro di coppia maschile di canottaggio. Allo Shanghai Water Sport Center, dove sono in corso i mondiali, prestazione autoritaria per Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento salgono sul gradino più alto del podio. Dopo l’argento olimpico a Parigi, la barca azzurra domina la finale: in testa fin dai primi 500 metri, il margine sugli inseguitori cresce fino al traguardo, con Gran Bretagna e Polonia che completano il podio. Si tratta del primo titolo iridato per l’Italia in questa specialità dopo 7 anni: l’ultima affermazione risaliva al Mondiale di Plovdiv 2018. 🔗 Leggi su Ildenaro.it